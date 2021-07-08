Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 257 в Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 164 человек из 458 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 257 в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Мужчина 86 лет с диагнозом коронавирус скончался в Гудаутской ЦРБ 7 июля.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 115 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 18505 человек. Выздоровели 15677 человек.