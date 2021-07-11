Пять смертей и еще 180 случаев заражения COVID -19 констатировали в Абхазии

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигает 18853.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале произошло еще пять летальных случаев с коронавирусом, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.

Так, 9 июля в медучреждении скончались мужчина 71 года и женщина 62 лет, 10 июля умерли две женщины 86 и 49 лет, а также мужчина 73 лет.

Кроме того, наличие коронавирусной инфекции подтвердилось в 180 случаях из протестированных за последние сутки 485 человек.

Таким образом, общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18853 человека. Выздоровели 15788 человек, скончались 265.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 135 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 11 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 40, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать заражения. С 12 июля в республике вступают в силу дополнительные антиковидные ограничения.