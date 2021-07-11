Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и выноса тепла с юга.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В понедельник 12 июля в Абхазии сохраниться удушливо-жаркая погода, ожидается переменная облачность, местами к концу дня возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до °+34°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.