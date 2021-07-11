Железная "рота": байкеры отметят день основания клуба "Harley-Davidson" в Сухуме

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы и мемориалу первого президента страны Владислава Ардзинба в селе нижняя Эшера в воскресенье 11 июля.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 150 байкеров первого московского клуба "Harley-Davidson" прибыли в Абхазию для того, чтобы отметить 16-летие со дня основания, рассказал Sputnik заместитель директора этого клуба Александр Дудкин.

"Впервые мы посетили абхазскую землю в составе нашего клуба шесть лет назад, и наш приезд был посвящен десятилетию клуба. Эта поездка была очень запоминающейся, доброй и интересной. В этом году 4 июля нам исполнилось 16 лет, и мы приняли решение отметить эту дату тоже в Абхазии", - рассказал Дудкин.

Главные причины отметить праздник именно в Абхазии, уточнил он, были связаны с красочными пейзажами республики, а также с тем, что российский клуб дружит с абхазским байкерским клубом "Абрек", члены которого сопровождают их во время путешествия по стране. Кроме того, российских байкеров тепло принимает руководство Абхазии, и сегодня у них назначена встреча с главой государства.

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба

Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 8 © Sputnik / Леон Адлейба Члены первого московского клуба "Harley-Davidson"

Группа байкеров состоит из более 200 человек. Они приехали в Абхазию примерно на 150 мотоциклах легендарной американской компании "Harley-Davidson" из Москвы, Московской области, Ярославля, Казани, Челябинска, Астрахани. К ним присоединились члены "Harley-Davidson club Russia". Проблем во время путешествия по стране у них не возникло.

"Особых сложностей нет. Конечно, замечательна абхазская природа. Для нас – людей, которые лишены такой близости к морю, морского воздуха, гор и природы, которые заряжают энергией, оказывает большое впечатление. В пути никаких трудностей не испытывали. Даже ваши мирные коровы, отдыхающие на общественных дорогах, нам не помешали. Это даже немного интересно. У нас такого нет", - поделился он и добавил, что безопасность обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции Абхазии, которые их сопровождали на служебном транспорте.

Российские байкеры живут в одной из столичных гостиниц. За три дня пребывания в Абхазии они немногое успели увидеть. Побывали пока только в Гагре и Сухуме. День основания клуба они отметят на праздничном банкете в ресторане. Большая часть мотоциклистов покинут Абхазию уже в понедельник, а часть задержится еще на несколько часов.

По рассказу Дудкина, местные жители приняли российских байкеров дружелюбно и с большим интересом.

"Я не видел ни одного человека, который не улыбался бы при виде нас. Нам было приятно слышать слова благодарности в наш адрес за то, что мы приехали. Многие просят сфотографироваться с мотоциклами, и мы всегда с удовольствием это делаем. Особенно, для детей. Конечно, интересовались о том, откуда мы, почему приехали. Были и те, кто просил их прокатить, но это по-возможности, так как у нас насыщенная программа", - отметил он.

Дудкин подчеркнул, что многим из его единомышленников, которые впервые посетили Абхазию, республика пришлась по душе, и они планируют вернуться сюда для семейного отдыха.

Руководит первым московским клубом "Harley-Davidson" 76-летний Семен Нудельман – он самый старший в группе, но это не помешало ему преодолеть расстояние от Москвы до Абхазии на своем байке. Самому молодому члену команды 28 лет, а средний возраст участников членов клуба 43-45 лет.

Байкеры из России возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме и к мемориалу первого президента страны Владислава Ардзинба в селе нижняя Эшера в воскресенье 11 июля.