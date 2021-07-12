Дополнительные антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 12 июля

Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в селе Алахадзы Гагрского района и узнали о его истории, о том, как в селе проходит курортный сезон, почему туда переезжают навсегда, какие проблемы испытывают местные жители, как зарабатывают на жизнь и встречают гостей.

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