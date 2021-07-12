СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Дополнительные антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 12 июля.
Восьмого июля стало известно, что министр культуры Гудиса Агрба подписал приказ, согласно которому с 12 июля под запретом находится деятельность подведомственных Минкульту учреждений - театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений.
Культурные учреждения возобновили свою работу после четырехмесячного карантина 15 февраля.
С 5 июля в Абхазии уже вступили новые ограничения: из-за угрозы распространения коронавируса запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.