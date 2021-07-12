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Дополнительные антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 12 июля

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1390)
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Ранее президент Абхазии подписал распоряжении об ужесточении антиковидных мер с 5 июля, запретив проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Дополнительные антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 12 июля. 

© Sputnik / Леон Адлейба
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Восьмого июля стало известно, что министр культуры Гудиса Агрба подписал приказ, согласно которому с 12 июля под запретом находится деятельность подведомственных Минкульту учреждений - театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений.

Культурные учреждения возобновили свою работу после четырехмесячного карантина 15 февраля. 

С 5 июля в Абхазии уже вступили новые ограничения: из-за угрозы распространения коронавируса запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1390)

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