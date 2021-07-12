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Определился победитель шахматного турнира "Сухум-опен 2021"

© CC0
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Турнир с участием более 50 шахматистов из Абхазии и России проходил в Сухуме с 1 по 12 июля.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Победителем турнира "Сухум-опен 2021" стал Артем Табарян из Сухума, об этом сообщает Федерация шахмат Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Подведены итоги детской части шахматного турнира "Сухум Опен – 2021"

Второе место занял шахматист из Иркутска Максим Демихо, третьим стал Тристан Кварацхелия из абхазской столицы.

В турнире участвовали 45 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

Среди участников с национальным рейтингом призовые места заняли сухумчане: первое место - Константин Тужба, второе - Богдан Турков, третье - Даур Зухба.

Среди ветеранов первое место Владимир Кирюшин из Краснодара, второе - Борис Накопия, Сухум.

Среди юношей до 16 лет первое место за Дэниелем Полей Дэниел из Сухума, второе - Иван Жуков, Москва, третье - Аскар Аджинджал, Сухум. Среди девушек до 16 лет – Сарида Лаквитава.

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. С 1 по 12 августа пройдет турнир "Абхазия-опен".

По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, в этом году было большое количество заявок на участие в турнире, но многим вынуждены были отказать из-за пандемии.

В турнире "В" до 12 лет победу одержал шахматист из Москвы Жуков Иван. Второе место занял Турков Богдан (Сухум), третье - Рискин Григорий (Москва). Среди девочек: первое место заняла Гунба Лана, второе - Отырба Лия, третье -  Еремина Доминика, все из Гудауты.

 

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