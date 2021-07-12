С песней по жизни: фонд "Ашана" открыл сбор средств для Николь Аргун

Десятилетней Николь Аргун для прохождения курса лечения в московской клинике необходимо 345 тысяч рублей.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для десятилетний Николь Аргун, которая страдает симптоматической фокальной эпилепсией, детским церебральным параличом и правосторонним гемипарезом.

Медики научно-практического центра Москвы готовы ее госпитализировать, но для этого родителям нужно оплатить 345 тысяч рублей, включая расходы на обследование и дальнейшее лечение. Без сторонней помощи собрать такую сумму семья не может.

В курс лечения входят коррекция тонуса мышц, развитие координации движений, улучшение ходьбы, развитие моторики правых конечностей.

В понедельник 12 июля Николь вместе с мамой Эдитой Аргун были на приеме у невролога в Сухумской детской поликлинике.

"Общее состояние дочери нормальное, но нужно выезжать на лечение в Москву. У нас в течение трех лет ремиссия. Приступов не было. После обследования станет ясно, продолжать нам терапию или же отменять препараты, на что мы очень надеемся", - рассказала Эдита.

Николь любит рисовать и петь. По ее рассказу, она нередко поет дома для мамы. Любимая ее песня называется "Горький вкус". Исполнителя она не вспомнила. Николь мечтает стать певицей, и мама ее ничего против этого не имеет.

"Главное, чтобы была здоровой", - сказала Эдита.

Подопечная фонда "Ашана" Николь Аргун с мамой © Sputnik / Марианна Кубрава

Подопечная фонда "Ашана" Николь Аргун с мамой © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 2 © Sputnik / Марианна Кубрава Подопечная фонда "Ашана" Николь Аргун с мамой

Николь учится в пятом классе. Из всех предметов больше всего ей по душе физкультура и математика. У нее много друзей и они в свободное от школы время играют во "флажки" - игра, которую дети придумали сами.

Эдита Аргун с сожалением отметила, что ее дочери сложно бегать и веселиться, как ее сверстникам. Она хочет научиться ездить на велосипеде, но состояние здоровья не позволяет это сделать.

"Ребенок активный, и сложно объяснить, почему всем детям можно, а ей нельзя. Стараюсь аккуратно объяснить ей, что это временные ограничения и этому надо придерживаться", - поделилась она.

© Sputnik / Марианна Кубрава Подопечная фонда "Ашана" Николь Аргун

Как уточнили в фонде "Ашана", Николь прошла обследование и подбор противосудорожной терапии в московской клинике в 2018 году. Благодаря этому удалось достичь ремиссии. Сейчас, помимо эпилептических приступов, у нее наблюдается нарушение походки и функций правой руки.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".