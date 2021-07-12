Депутаты установили День Службы государственной безопасности Абхазии

Служба государственной безопасности Республики Абхазия была создана в декабре 1992 года.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии определил 4 декабря Днем Службы государственной безопасности республики.

День установлен как праздничный рабочий.

Служба государственной безопасности Абхазии была создана в декабре 1992 года.

Исходя из необходимости борьбы с нелегально засылаемыми в прифронтовые и тыловые районы вражеских диверсантов, Постановлением Верховного Совета республики от 4 декабря 1992 года, КГБ Абхазской АССР переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия.

Указом президента 5 мая 1997 года Служба Безопасности Республики Абхазия переименована в Службу государственной безопасности Республики Абхазия.