Депутаты установили День Службы государственной безопасности Абхазии

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии определил 4 декабря Днем Службы государственной безопасности республики.
День установлен как праздничный рабочий.
Служба государственной безопасности Абхазии была создана в декабре 1992 года.
Исходя из необходимости борьбы с нелегально засылаемыми в прифронтовые и тыловые районы вражеских диверсантов, Постановлением Верховного Совета республики от 4 декабря 1992 года, КГБ Абхазской АССР переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия.
Указом президента 5 мая 1997 года Служба Безопасности Республики Абхазия переименована в Службу государственной безопасности Республики Абхазия.