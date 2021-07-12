17:31 12 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.63
  • EUR88.61
Поиск

Законодательство по регулированию ценных бумаг разработают в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7810
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/1f/1032120687.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210712/1032823467/Rabochaya-gruppa-razrabotaet-zakonodatelstvo-Abkhazii-po-regulirovaniyu-tsennykh-bumag.html

Рабочая группа Парламента Абхазии создана на девять месяцев, в ее состав входят три депутата, вице-премьер, министр экономики, министр финансов и председатель Банка Абхазии.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Создана рабочая группа Парламента Абхазии по разработке законодательства в области регулирования ценных бумаг.

Группа создана в целях разработки законодательной базы, формирования стратегии развития финансового рынка и перспективных финансовых технологий, создания механизмов регулирования рынка ценных бумаг, правил осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами, определения стандартов эмиссии и обязательных требований к операциям с ценными бумагами.

В состав рабочей группы вошли: депутаты Алмас Джапуа, Александр Цишба, Натали Смыр, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр финансов Владимир Делба и председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа.

К работе над законодательством будут привлечены международные эксперты в области рынка ценных бумаг Алексей Копалин и Владимир Чернятин, начальник информационно-аналитического отдела Контрольной палаты Астамур Джинджолия, старший референт Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Парламента Расида Чачхалия, главный советник Спикера Народного собрания по правовым вопросам Луиза Тарба.

Финансирование подготовки законопроектов будет предусмотрено при формировании бюджетной сметы Парламента на 2022 год и составит 300 000 рублей.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Танцы" с мячом: товарищеский матч Сборной Абхазии и ФК "Сочи"
Болельщики сборной Италии по футболу празднуют победу в финале Евро-2020
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться