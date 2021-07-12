Парламент принял в первом чтении закон о демографической политике Абхазии

Законопроект вводит понятия "демографическая политика", "демографическая безопасность", "демографические угрозы", указываются уполномоченные за реализацию политики органы и финансовые источники.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял законопроект "О государственной демографической политике Республике Абхазия" в первом чтении на заседании 12 июля.

По словам депутата Алхаса Джинджолия, проект актуален, так как в стране не существует нормативного акта, который описывает демографическую политику Абхазии. К примеру, в законе говорится, что демографические угрозы – это депопуляция, старение населения, нерегулируемые миграционные процессы, деградация института семьи.

Основные принципы демографической политики – приоритет демографических интересов Абхазии при соблюдении принципов международного права, координация деятельности центральных и местных органов госуправления в сфере демографии, своевременное реагирование на демографические угрозы.

Основные задачи демографической политики – улучшение условий жизни населения, повышение уровня рождаемости, сокращение уровня смертности, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, содействие добровольному возвращению этнических абхазов.

Финансирование госпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда репатриации и демографии.