Законодательство в сфере здравоохранения разработают в Абхазии

В состав группы входят депутаты, юристы и члены оперштаба по защите населения Абхазии от коронавируса.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии создал рабочую группу по разработке законодательства в сфере здравоохранения.

Председателем группы был избран глава Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

В группу входят заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба, начальник управления правового обеспечения аппарата Кабинета министров Андрей Гуния, начальник правового отдела Минтруда Ромео Черкезия, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИИ ЭПиТ АНА Алиса Матуа, депутат Парламента Алмасхан Шакая и врачи-члены оперштаба по защите населения от коронавируса.

Рабочая группа начнет работу с 1 ноября и должна будет предоставить проекты законов в области здравоохранения до 1 февраля.

Смета расходов группы составила 329 760 рублей, источник финансирования – Парламент Абхазии.