Парламент Абхазии принял закон о физической культуре в первом чтении

Закон "О физической культуре и спорте в Республике Абхазия" был одобрен правовым и аналитическим отделом Народного Собрания Абхазии.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона "О физической культуре и спорте в Республике Абхазия" на заседании 12 июля.

Проект закона представил депутат Вианор Бебия. Он отметил, что необходимость принятия закона обуславливается отсутствием в правовой системе Абхазии действующего нормативного акта, который регулирует в правовом русле физическую культуру и спорт.

Закон определяет круг субъектов, регулирует организацию деятельности, закрепляет спортивные звания, разряды, квалификационные категории тренеров и специалистов, прописаны права и обязанности спортсменов.

В законе прописано, что спортсмены обязаны соблюдать этические нормы в области спорта, не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, заключая пари на официальные соревнования по виду спорта, в котором они участвуют в соревнованиях. Спортсмены должны соблюдать санитарно-гигиенические требования, регулярно проходить медобследования.

Депутат Батал Табагуа отметил, что в Абхазии существует множество федераций различных видов спорта, которые государство финансировать не может. В законе не указано, как именно решить эту проблему, поэтому депутат предложил сделать акцент на развитии олимпийских видов спорта.