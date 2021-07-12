Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 июля

На Черноморского побережья Абхазии во вторник сохранится влияние теплого сектора южного циклона, высокий уровень ультрафиолетового индекса.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Во вторник 13 июля в Абхазии сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до °+30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.