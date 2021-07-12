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Число случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии превысило 19 тысяч

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1392)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 179 человек из 528 протестированных в Абхазии. 

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии составляет 19032 человека, зарегистрировано 267 летальных случаев, выздоровели 15817 человек. Об этом сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

За последние два дня в Гудаутском ковидном центре скончались две женщины 71 и 62 лет с диагнозом коронавирусная инфекция. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 142 пациента, В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1392)

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