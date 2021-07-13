Глава Минздрава Абхазии предложил президенту ужесточить антиковидные меры

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба предложил на совещании в Администрации президента ввести ряд необходимых временных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет пресс-секретарь президента Абхазии Аслана Бжания в Instagram-аккаунте.
Глава Минздрава заявил, что ситуация с COVID-19 в стране сложная.
Эдуард Бутба в частности предложил:
- ограничить работу рынка, объектов общепита, с возможностью организации еды на вынос и службы доставки
- запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций
- запретить культурно-массовые мероприятия как внутри помещения, так и на воздухе
- повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов за несоблюдение режима
- ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы
- организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим работников за 60 лет
- усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей
С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.
С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры.