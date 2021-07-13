Глава Минздрава Абхазии предложил президенту ужесточить антиковидные меры

В понедельник 12 июля общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии превысило 19 тысяч.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба предложил на совещании в Администрации президента ввести ряд необходимых временных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет пресс-секретарь президента Абхазии Аслана Бжания в Instagram-аккаунте.

Глава Минздрава заявил, что ситуация с COVID-19 в стране сложная.

Эдуард Бутба в частности предложил:

ограничить работу рынка, объектов общепита, с возможностью организации еды на вынос и службы доставки

запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций

запретить культурно-массовые мероприятия как внутри помещения, так и на воздухе

повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов за несоблюдение режима

ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы

организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим работников за 60 лет

усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей

С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры.