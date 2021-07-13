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Глава Минздрава Абхазии предложил президенту ужесточить антиковидные меры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1394)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник 12 июля общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии превысило 19 тысяч.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба предложил на совещании в Администрации президента ввести ряд необходимых временных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет пресс-секретарь президента Абхазии Аслана Бжания в Instagram-аккаунте.

Глава Минздрава заявил, что ситуация с COVID-19 в стране сложная. 

Эдуард Бутба в частности предложил:

  • ограничить работу рынка, объектов общепита, с возможностью организации еды на вынос и службы доставки 
  • запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций
  • запретить культурно-массовые мероприятия как внутри помещения, так и на воздухе
  • повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов за несоблюдение режима
  • ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы
  • организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим работников за 60 лет 
  • усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей

С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1394)

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