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Президент поручил до конца недели решить вопрос с безопасностью на пляжах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, с 4 по 9 июля в Абхазии утонули шесть человек.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил соответствующим структурам до конца недели выехать на места и проконтролировать, как обстоят дела с обеспечением пляжей средствами спасения на водах. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".

"Я предлагаю собраться вместе руководителям городских и районных администраций, МЧС и Минтуризма и определиться с ситуацией на пляжах, а также тем, кто конкретно ответственен за них", - сказал президент

Глава МЧС Лев Квициния доложил президенту, что из 17 зарегистрированных в Абхазии пляжей в пяти безопасность обеспечивается хорошо, там дежурят спасатели, установлены смотровые вышки и имеются плавсредства, частично готовы семь пляжей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Квициния, в ближайшие дни новые буйки установят на пляжах Сухума.

Глава Минтуризма Теймураз Хишба отметил, что на всех крупных объектах размещения отдыхающих работает внутренняя служба охраны, по вечерам патруль осуществляют сотрудники органов внутренних дел.

Аслан Бжания поручил председателю СГБ Роберту Киут проверить, так ли обстоят дела с обеспечением безопасности отдыхающих.

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