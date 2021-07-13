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Бутба объяснил, почему рост заболеваемости COVID-19 в Абхазии был прогнозируем

© AFP 2019 / THOMAS SAMSON
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1394)
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Пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба, посвященная эпидемиологической обстановке в стране, состоялась в пресс-центре Абхазского телевидения во вторник 13 июля.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Рост заболеваемости коронавирусной инфекции в Абхазии был прогнозируем, так как население не соблюдало меры защиты от COVID-19, сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он отметил, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация и медики работают в авральном режиме.

По данным на утро 13 июля, в стационарах республики находятся 288 пациентов с коронавирусом. Для их лечения государством делается все возможное, подчеркнул он.

Бутба также обратил внимание на то, что рост заболеваемости фиксируется после свадебных торжеств.

С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1394)

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