Бутба объяснил, почему рост заболеваемости COVID-19 в Абхазии был прогнозируем

Пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба, посвященная эпидемиологической обстановке в стране, состоялась в пресс-центре Абхазского телевидения во вторник 13 июля.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Рост заболеваемости коронавирусной инфекции в Абхазии был прогнозируем, так как население не соблюдало меры защиты от COVID-19, сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Он отметил, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация и медики работают в авральном режиме.

По данным на утро 13 июля, в стационарах республики находятся 288 пациентов с коронавирусом. Для их лечения государством делается все возможное, подчеркнул он.

Бутба также обратил внимание на то, что рост заболеваемости фиксируется после свадебных торжеств.

С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры.