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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (140)
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Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. В среду 14 июля в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (140)

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