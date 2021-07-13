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Четверо туристов с COVID-19 проходят лечение в Гагрской ЦРБ

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1397)
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии с начала пандемии общее число выявленных случаев коронавируса достигло более 19 тысяч.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Четверо российских туристов с коронавирусной инфекцией лечатся в Гагрской ЦРБ, сообщил депутатам Народного Собрания министр здравоохранения Абхазии во вторник 13 июля.

Он уточнил, что этих пациентов нужно перевести в клиники Краснодарского края, но и там сложная эпидемиологическая ситуация и фиксируется рост заболевания коронавирусом.

Заседание комитета Народного Собрания по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны с участием министра здравоохранения Эдуарда Бутба и главного санитарного врача Абхазии Людмилой Скорик прошло во вторник 13 июля.

В повестку дня парламентского комитетского заседания вошли два вопроса - меры борьбы с коронавирусной инфекцией и социальные аспекты кризиса в энергетике.

Ранее глава Минздрава рекомендовал президенту ужесточить антиковидные меры в стране.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1397)

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