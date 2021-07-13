Генпрокуратура Абхазии предъявила обвинение подсудимым по делу о тройном убийстве

В тройном убийстве на набережной Махаджиров, которое произошло в ноябре 2019 года, обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, братья Демур и Дато Ахалая и Аслан Блабба.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Второе заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года состоялось во вторник 12 июля.

По ходатайству СГБ и МВД заседание было перенесено в здание СГБ в связи со скоплением автомобилей у здания Верховного суда и обращением к президенту Абхазии адвокатов стороны защиты "об обеспечении им должной безопасности с учетом имеющейся у СГБ информации о возможных провокационных ситуациях заинтересованных сторон, которые могут выйти из-под контроля".

На второй процесс не явились адвокаты Константин Чагава и Эсма Колбая, которые защищали интересы Демура Ахалая. Как оказалось, Ахалая отказался от их услуг, интересы обвиняемого впредь будут представлять адвокаты Автондил Чкадуа и Тимур Парулуа.

Второе заседание было практически полностью посвящено оглашению обвинительного заключения. Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба зачитывал листы дела около двух часов.

Согласно позиции гособвинения, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, которые относились к сухумскому клану воров в законе, в начале сентября 2019 года создали "устойчиво-организованную вооруженную группу" для нападения и совершения убийств. В мае 2019 года они были избиты в СИЗО МВД "с одобрения главарей гудаутского клана воров в законе" Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, из-за чего и разработали план мести и убийства.

В свою банду Чкадуа и Бганба вовлекли сторонников сухумского клана воров в законе Аслана Блабба, Дато и Демура Ахалая. По плану, Дато Ахалая должен был обеспечивать банду боеприпасами и оружием, Демур Ахалая должен был приобрести автомобиль, а Аслан Блабба участвовать в его тонировке.

"С целью умышленного убийства Шамба и Авидзба с сентября по ноябрь участники банды изучали наиболее частые места их посещения, выбирая место для совершения нападения", - рассказал Амичба.

4 октября Дато и Демур Ахалая подъехали на одну из автостоянок в Сухуме и приобрели машину марки Toyota, чтобы использовать ее в готовящемся преступлении. 19 ноября Аслан Блабба и Дато Ахалая затонировали стекла машины.

22 ноября участники банды получили информацию о месте нахождения Шамба и Авидзба, вооружились автоматами, в масках и комуфлированной форме на машине, примерно в 14:40 подъехали к ресторану "Сан-Ремо", где находились Шамба и Авидзба, и из трех автоматов произвели не менее 80 выстрелов. В результате от полученных повреждений скончались Шамба, Авидзба и официантка ресторана Доминика Акиртава.

После совершения преступления злоумышленники скрылись с места, по пути Бганба и Чкадуа пересели в другую машину и были вывезены к месту проживания Бганба. В это время Дато Ахалая и неустановленное следствием лицо подожгли автомобиль Toyota и находящиеся в нем орудия преступления на улице Деповской.

Таким образом, Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Ахалая обвиняются в бандитизме, создании устойчивой вооруженной группы для нападения на граждан – преступление, предусмотренное частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса, а также частью 2 статьи 99 "умышленное причинение смерти двум и более лицам, совершенное общеопасным способом, сопряженное с бандитизмом" и частью 3 статьи 217 "незаконное приобретение, перевозка, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой". Эрику Чкадуа также вменяется хищение нескольких автомобилей.

Дато, Демур Ахалая и Аслан Блабба, помимо прочего, обвиняются в преступлении, предусмотренном в части 2 статьи 203 "участие в устойчивой вооруженной группе". © Sputnik Стрельба на набережной Сухума

Блабба инкриминируется покушение на умышленное убийство Шамиля Авидзба и Рустама Шамба, которые сидели за одним столом с убитыми Авидзба и Шамба, им был причинен вред здоровью.

Кроме того, в ходе стрельбы были повреждены несколько автомобилей и имущество ресторана "Сан-Ремо" на сумму 500 000 рублей.

Подсудимые с предъявленными обвинениями не согласились, свою вину не признали и отрицали факт участия в преступной группировке. Адвокаты подчеркнули, что в обвинительном заключении есть много несовпадающих деталей, а предъявленные статьи и вовсе абсурдны.

Следующее заседание по делу состоится 20 июля. На нем будут допрошены свидетели и потерпевшие, связанные с тайным хищением автомобилей Эриком Чкадуа.

Группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) 22 ноября 2019 года в 14:43 в Сухуме, у входа в ресторан "Сан-Ремо". Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.

Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на набережной Махаджиров. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожения чужого имущества.

2 декабря 2019 года на фоне событий депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоуа Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.