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Гудиса Агрба прокомментировал закрытие учреждений культуры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (171)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210713/1032832780/Ministr-kultury-Abkhazii-prokommentiroval-vvedenie-antikovidnykh-mer.html

С 12 июля в Абхазии запрещена деятельность подведомственных Минкультуры учреждений культуры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба прокомментировал введение запрета на работу учреждений культуры.

"Мы понимаем всю серьезность сложившейся ситуации, и введение изменений является заботой о здоровье граждан и гостей республики. Конечно, мы с большой надеждой ждем возвращения к нормальной жизни, но тем не менее хочу еще раз отметить, что данные изменения в ограничениях – это наша с вами и обязанность, и задача", - говорится в обращении главы Минкульта.

Министр призвал руководителей учреждений культуры с особым вниманием отнестись к здоровью сотрудников, достигших пенсионного возраста и найти временную форму их дистанционного участия в повседневной деятельности.

"В соответствии с утвержденным Планом мероприятий на 2021 год нас ждут интересные фестивали, концерты, в рамках обменных культурных мероприятий "Россия - Абхазия 2021". Мы очень надеемся, что уже через месяц-полтора этот план можно будет реализовать", - уточнил Агрба.

С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (171)

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