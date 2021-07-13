Еще две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 187 человек из 553 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Две пациентки 65 и 90 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском ковидном госпитале, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 161 пациент, в тяжелом состоянии 67 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 43, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 19219 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 15890 человек.