Борьба с COVID, вакцинация и допмеры: заседание прошло в Парламенте Абхазии

О том, что препятствует победе над коронавирусом, почему надо отказаться от поцелуев при встрече, что не так с должностью главного санитарного врача страны, почему ПЦР-лаборатории так и не запустили в Гагре и Очамчыре, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Для обсуждения проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции, на расширенное заседание парламентского комитета по социальной политике были приглашены министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и главный санитарный врач страны Людмила Скорик, чьи полномочия оказались под сомнением.

Министр сообщил депутатам, как обстоит эпидемиологическая ситуация в стране. По словам Бутба, идет рост заболеваемости и на сегодняшний день в Сухумской инфекционной больнице, Гудаутском ковидном госпитале находится 288 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- в Гудаутском госпитале – 151 пациент,

- в Сухумской инфекционной больнице – 44 человека,

- в ЦРБ Ткуарчала – 15 человек,

- в Очамчырском ЦРБ – 25 пациента,

- Гагрская ЦРБ – 43 человека

Главной причиной такой вспышки заболеваемости он видит в том, что население не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. Бутба подчеркнул, что режим работы медперсонала сложный и сделал очередное обращение к жителям Абхазии с просьбой быть осторожнее, следовать рекомендациям медиков и ограничить себя от посещения торжеств, траурных мероприятий, мест скопления людей.

Депутат Народного собрания Валерий Агрба вспомнил, насколько жесткие ограничения были введены в Абхазии в начале пандемии и они сильно отличаются от тех, что действуют сейчас – в пиковый период заболеваемости. Те радикальные меры, подчеркнул Агрба, принесли положительные результаты. Он также поинтересовался о судьбе координационного штаба по защите населения от COVID-19.

"Действует ли он? Или что нужно предпринять, чтобы возобновить его деятельность для реагирования на новые угрозы? Мы знаем, что вирус мутировал, и уже есть, так называемые, индийский и британский штаммы. Также знаем из открытых источников, что прививки не противодействуют новым штаммам", - сказал Агрба, но министр Бутба опроверг мнение о том, что вакцина не действует на "альфа" и "дельта" штаммы.

Парламентарий также поделился неподтвержденной информацией о том, что среди заболевших мутированной формой коронавируса есть дети, они в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Выяснилось, что таких случаев на территории Абхазии не зафиксировано, но участники встречи предположили, что это могли быть дети, госпитализированные в клиники Грузии.

По мнению Агрба, приведенная Бутба статистика по заболеваемости к утру 13 июля, не совсем отражает действительность, так как там не учтены пациенты с коронавирусом из Абхазии, которые получают медицинскую помощь за границей. Тоже самое касается данных по летальным исходам.

Парламентарий предложил ввести некие правила, которые смогли бы уберечь население от болезни, не мешая курортному сезону - контроль за масочным режимом, впускать в Абхазию только при наличии ПЦР-теста. Он также считает целесообразным перераспределить средства утвержденного бюджета страны или изыскать деньги на покупку медикаментов. Положительным примером для руководителей госучреждений может стать инициатива Народного собрания перенаправить свою зарплату за один месяц для стимулирования медиков.

Министр здравоохранения рассказал, что мобилизуют бригады медиков со всех медучреждений республики, которые будут работать в Гудаутском ковидном госпитале. Такое решение принято не только из-за увеличения количества пациентов, но также из-за необходимости в профильных специалистах.

"Мы мобилизуем все наши мощности по всем направлениям. Мы и по Сухуму планируем увеличить резервные мощности, потому что мы понимаем, какой может быть рост заболевания, о чем я говорил неоднократно", - сказал Бутба.

У парламентариев возник вопрос о работе компьютерного томографа в Гудаутском госпитале, который периодически выходят из строя. Депутат Леонид Чамагуа поинтересовался у Бутба, чем Народное собрание может помочь в этом деле.

Министр здравоохранения ответил, что это оборудование становится в аварийный режим из-за скачков напряжения и то, как сегодня работает КТ в госпитале, он не доволен. По его словам, томограф работает на износ. Специалисты должны в ближайшие дни провести его диагностику и будут куплены необходимые для стабильной работы комплектующие.

Поцелуи при встрече и неопределенный статус

У депутата Ильи Гуния накопилось немало вопросов по эффективности мер по защите населения от COVID-19. Он поинтересовался, почему ПЦР-лаборатории в Гагре и Очамчыре не были запущены, если на это были выделены деньги.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик объяснила, что эти лаборатории готовы, но не введены в эксплуатацию из-за того, что специалисты, которые должны были установить там оборудование, еще не прибыли в Абхазию. Почему так произошло ей неизвестно, так как это не в ее компетенции. Также возникли проблемы с штатным персоналом, который должен там работать.

В продолжении своей мысли Гуния обратил внимание участников встречи на то, что в Гагрском районе нет эпидемиологического надзора, не проводится дезинфекция в туристических автобусах и общественных транспортах, в аптеках отсутствуют кварцевые лампы. По его словам, сотрудники скорой помощи отказываются выезжать на вызовы, если они поступают от людей, болеющих коронавирусом, с чем не согласился его коллега Астамур Аршба, говоря о ситуации в Гагрском районе.

Гуния также подчеркнул, что ведется слабая работа по информированию населения и мало кто знает номер горячей линии Минздрава. Ближе к концу осуждения этой повестки дня, парламентарий Натали Смыр провела небольшой эксперимент, и позвонили на эту горячую линию – на номер 0303, но на звонок никто не ответил.

Министр Эдуард Бутба повторил эксперимент, и ему повезло больше – оператор ответил. Депутаты пошутили, что его номер телефона отобразился у подчиненных и поэтому они подняли трубку. Глава ведомства подозрения опроверг, сказав, что там нет определителя номера.

Депутат Парламента Гиви Кварчия уверен, что остановить распространения заболевания, среди прочих проблем, мешает привычка жителей страны целовать друг друга в щеку при встрече. От этого нужно отказаться, тем более что этот элемент поведения не присущ традиционным абхазским устоям.

По наблюдениям Скорик, такая манера поведения в обществе в 2020 году изменилась. Люди тогда отошли от поцелуев, и перешли к приветствию локтями, поднятием рук. В этом году все вернулось обратно.

Скорик также удивила депутатов заявлением о своем статусе главного санитарного врача. По ее словам, основной закон, который был принят в 2013 году о санитарном благополучии населения Абхазии до сих пор не работает. Таким образом, она не может исполнять обязанности главного санитарного врача республики.

"Я месяц назад обратилась в Генпрокуратуру с тем, что пункт о назначении, утверждении и освобождении с должности главного санитарного врача республики до сих пор не соблюден. Я здесь присутствую лишь в качестве главного санитарного врача государственного учреждения, как любой главный врач любого медучреждения", - добавила Скорик.

Она подчеркнула, что может отвечать лишь на те вопросы, которые касаются работы учреждения, возглавляемого ею.

Депутат Лаша Ашуба выразил удивление такой новости и задался вопросом, как, не обладая таким статусом, Скорик на протяжении последнего года давала рекомендации населению в СМИ и не смущала ли ее саму такое положение дел.

Она объяснила, что этот вопрос стоит уже четыре года, и она была и.о. главного санитарного врача с периода, когда министром здравоохранения был Андзоре Гоове. Приказа о ее утверждении за эти годы не было.

Во время обсуждения намеченных вопросов также затронули тему вакцинации населения. Эдуард Бутба сказал, что очередную партию ждут к концу июля. Страна испытывает острый дефицит дорогостоящих препаратов, которые медики используют при лечении пациентов с коронавирусом – "Актемра" и "Артлегия". Министр рассказал, что ведомство забронировало и оплатило партию этих препаратов. Они должны быть доставлены в Абхазию.

Он также добавил, что дефицит медикаментов существует также в России. На эти препараты высокий спрос и достать их нелегко.

Решать проблему приходится, в том числе, по личным связям. Средства на закупку медикаментов государство непременно найдет, отметил Бутба.