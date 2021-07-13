Законопроект о стратегических объектах подготовили в Парламенте Абхазии

Проект закона о стратегических объектах Абхазии предусматривает установление правовых основ определения и регулирования стратегических объектов в целях обеспечения национальной безопасности республики.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Законопроект о стратегических объектах Абхазии подготовил парламентский комитет по социальной политике.

"Настоящий закон устанавливает правовые основы определения и регулирования стратегических объектов в целях обеспечения национальной безопасности нашей республики", - представил документ депутат Алхас Джинджолия и зачитал его статьи.

К стратегическим объектам относятся:

имущества, находящиеся в оперативном управлении МВД, СГБ, Минобороны, МЧС и агентства правительственной связи

объекты оборонного производства

объекты энергетики, генерирующие установки и передающие магистральные линии, включая единый гидроэнергетический комплекс "ИнгурГЭС", в том числе, части деривационного туннеля, машинный зал ГЭС, водоотводный канал, каскад перепадных ГЭС 1,2,3,4 и узловые подстанции, обслуживающие этот комплекс

объекты системы организации воздушного движения и авиации, трассы обслуживания воздушного движения и линий, средства контроля и управления воздушного движения и взлетно-посадочные полосы

республиканские железные дороги, автодороги республиканского и местного значения, авто и ж/д вокзалы

причалы и пристани, имеющие государственное значение

гидротехнические сооружения, маяки, световые сигналы,

объекты связи, телевизионные и радио передающие центры, информационные и телеграфные агентства.

Перечень стратегических объектов определяется Народным Собранием Абхазии по представлению Кабинета министров, отметил Джинджолия.

"По статье 3 Кабинет министров устанавливает специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации стратегических объектов, направленные на обеспечение национальной безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций президент Абхазии в целях обеспечения защиты национальных интересов, жизни, здоровья населения вправе вводить особый режим охраны, эксплуатации, обеспечения жизнедеятельности стратегических объектов с использованием вооруженных сил республики", - зачитал текст законопроекта Алхас Джинджолия.

Согласно этому документу, стратегические объекты, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации, а Кабинету министров Абхазии поручается разработать среднесрочное и долгосрочное развитие транспорта и энергетических отраслей в течение шести месяцев после вступления в силу этого закона.

Члены парламентского комитета также подготовили текст обращения к главе государства со своими рекомендациями. Среди них было создание министерства транспорта, энергетики и связи, которое охватывало бы работу стратегических объектов, представленных в законопроекте.

В связи с кризисом в энергетической отрасли профильный комитет выработал проект постановления.

"Народное Собрание выражает крайнюю озабоченность и решительное возмущение неэффективными управленческими решениями, принимаемыми руководителями центральных органов управления и подведомственными им учреждениям, организации. В том числе, легализация деятельности по добыче криптовалют, приведшее к кризису энергоотрасли, износа инфраструктуры и образованию внешнего долга", - отрывок из проекта постановления.

Обеспокоенность Парламента вызвана значительным и неконтролируемым ростом потребления электроэнергии за 2020 год и истекший период 2021 года. По всей республике потребление электричества увеличилось на 139,8 миллионов киловатт-часов в этом году и на 440,4 миллиона киловатт-часов годом раннее, в частности сказал Джинджолия.

В связи с этим, согласно тексту документа, Парламент постановляет президенту Абхазии совместно с Кабинетом министров, уполномоченным центральным органом управления в сфере энергетики в десятидневный срок представить в Народное Собрание стратегию развития энергетической отрасли и оперативных мер по экстренному выходу из кризиса, в том числе, методы снижения годового потребления электроэнергии на 500 миллионов киловатт-часов.

В постановлении президенту также рекомендуется принять указ о запрете провайдерам предоставлять интернет майнерам для добычи криптовалют и принять меры по привлечению руководителей профильных органов к ответственности за нанесение материального ущерба энергоотрасли, обществу и государству.

Парламент страны в десятидневный срок после принятия этого постановления ждет информацию об объемах потребленной электроэнергии по перетоку из России, суммах и источниках покрытия образовавшегося внешнего долга с декабря 2020 года по май 2021 года и планируемых объемах перетока электричества в осенне-зимний период.

"Генеральной прокуратуре Абхазии до 1 августа провести комплексную проверку РУП "Черноморэнерго" и подведомственных организаций на предмет нарушения законодательства республики, а также целевого и эффективного использования государственных средств", - сказал Джинджолия

По шестому пункту проекта постановления Народного Собрания в десятидневный срок поручается назначить парламентское расследование по фактам грубого и массового нарушения должностными или иными лицами законодательства страны.

Принять или отклонить все эти документы депутатам Народного Собрания предстоит на ближайших заседаниях.