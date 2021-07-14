В налоговой Абхазии рассказали о процессе декларирования доходов

Закон Республики Абхазия "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля. Декларации должны быть сданы до 1 августа.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. IT-специалисты Министерства по налогам и сборам работают над установкой программного обеспечения для автоматизации процесса декларирования, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь ведомства Георгий Габуния.

По его словам, декларации будут поступать в министерство от кадровых служб по местам работы декларантов.

"Мы решили создать технические условия для упрощения процедуры – программное обеспечение, которое будет присылать онлайн информацию от кадровых служб. Сейчас идут работы по техническому обеспечению. Уже разработано техническое задание, они прописывают программы, работают IT-специалисты, думаю, что к 20 числу в тестовом режиме будем использовать программу", - сказал он.

По мнению Габуния, при реализации норм законопроекта могут возникнуть сложности.

"Проблема с земельным кадастром – человек задекларировал земельный участок, его размеры - сможем ли мы проверить в районных архивах, также нет электронного реестра недвижимости. С этими проблемами мы столкнемся. Будут проблемы в реализации задач, которые ставит закон. Нужно работать с этими проблемами", - сказал он.

Габуния объяснил, что если у человека нет подчиненных, контрольно-ревизионных функций и нет административно-хозяйственных функций – он не подпадает под декларацию.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о внесении изменений в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" 14 июня.

Поправки к закону были приняты депутатами Парламента Абхазии во втором и третьем окончательном чтениях 9 июня. В первом чтении поправки были приняты еще в конце марта.

В основном они коснулись лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. Позже из этого списка убрали категорию "совершеннолетние дети декларантов".

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.