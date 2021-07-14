Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В четверг 15 июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.