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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (142)
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Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В четверг 15 июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (142)

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