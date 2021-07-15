В Абхазии выявлено 187 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 19406. Выздоровели 16008 человек, 269 скончались.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 530 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 187 из них, сообщает Оперштаб.

Количество пациентов Гудаутской ЦРБ, проходящих стационарное лечение, увеличилось до 157, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 49, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.