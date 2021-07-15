Прививку от коронавируса сделали почти 6400 человек в Абхазии

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Абхазии прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 сделали 6398 человек, сообщает Минздрав республики. Отмечается, что 4047 человек уже получили второй компонент вакцины.

Таким образом, неиспользованными на сегодня остаются всего 102 дозы препарата. Запись на вакцинацию первым компонентом "Спутник V" была приостановлена в Сухуме еще 8 июля. Во всех остальных районах республики вакцинация обоими компонентами все еще продолжается.

В Сухуме привились 3990 человек, в Очамчырском районе - 488, в Ткуарчалском районе - 448, в Галском - 45, в Гулрыпшском - 459, в Гагрском - 655, в Гудаутском - 313.

Как сообщил президент Аслан Бжания, Абхазия рассчитывает получить следующую партию вакцины в конце июля - начале августа. На ее приобретение будет направлена часть средств, переданных Абхазии экс-главой Адыгеи и меценатом Хазретом Совменом.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6500 доз прибыла в Абхазию в конце апреля, вакцинация началась 11 мая.