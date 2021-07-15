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Прививку от коронавируса сделали почти 6400 человек в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (80)
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Абхазия рассчитывает получить следующую партию вакцины от коронавирусной инфекции в конце июля - начале августа.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Абхазии прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 сделали 6398 человек, сообщает Минздрав республики. Отмечается, что 4047 человек уже получили второй компонент вакцины.

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Таким образом, неиспользованными на сегодня остаются всего 102 дозы препарата. Запись на вакцинацию первым компонентом "Спутник V" была приостановлена в Сухуме еще 8 июля. Во всех остальных районах республики вакцинация обоими компонентами все еще продолжается.

В Сухуме привились 3990 человек, в Очамчырском районе - 488, в Ткуарчалском районе - 448, в Галском - 45, в Гулрыпшском - 459, в Гагрском - 655, в Гудаутском - 313.

Как сообщил президент Аслан Бжания, Абхазия рассчитывает получить следующую партию вакцины в конце июля - начале августа. На ее приобретение будет направлена часть средств, переданных Абхазии экс-главой Адыгеи и меценатом Хазретом Совменом.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6500 доз прибыла в Абхазию в конце апреля, вакцинация началась 11 мая.

 

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (80)

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