Аслан Бжания почтил память государственного деятеля Абхазии Бориса Адлейба

Одному из ярчайших лидеров в истории Абхазии Борису Адлейба сегодня исполнилось бы 90 лет. Юбилейные мероприятия перенесены в связи с коронавирусной ситуацией.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к могиле видного государственного и партийного деятеля Бориса Адлейба в его родном селе Члоу Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.

Борис Адлейба был первым секретарем Абхазского областного комитета партии, сегодня ему исполнилось бы 90 лет. Адлейба управлял республикой более 10 лет, с 1978 по 1989 годы, он проявил себя настоящим дипломатом, умевшим защитить интересы Родины, несмотря на позицию официального Тбилиси. Борис Адлейба первым подписал Лыхненское обращение 1989 года генеральному секретарю ЦК Компартии СССР о восстановлении абхазской государственности. Вскоре после этого ему пришлось оставить должность.

© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия Президент Аслан Бжания возложил цветы к могиле видного государственного и партийного деятеля Бориса Адлейба

Мероприятия, посвященные памяти Бориса Адлейба, были запланированы на 15 июля, но их перенесли на более поздние сроки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

В церемонии возложения цветов приняли участие спикер Парламента Валерий Кварчия, глава Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, мэр Сухума Беслан Эшба, политический и государственный деятель Вячеслав Цугба, Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, члены правительства, общественность, жители села Члоу.