Подросток спас туристов с тонувшего катамарана у берегов Гудауты

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Семнадцатилетний Леон Барциц спас женщину и ее ребенка с тонувшего катамарана у берегов Гудауты, об этом Барциц рассказал корреспонденту Sputnik.

По словам Леона, инцидент произошел два дня назад, когда он вместе с друзьями отдыхал на пляже села Бамбора.

"Вдруг мы услышали крики о помощи, доносящиеся со стороны моря. Присмотрелись и увидели, что примерно в 50-60 метрах от берега плывет катамаран, но он был накренен. Мы поняли, что катамаран тонет. Все стояли на берегу и не знали, что делать, так же, как и мы. Справа от меня лежала доска для серфинга, и я спросил у хозяина этой доски, можно ли ее взять, чтобы заплыть в море. Он разрешил, но я никогда раньше не пользовался такой доской, и меня качало из стороны в сторону. Мой друг Максим Возба помог мне забраться на нее, и я поплыл к катамарану", - поделился Барциц.

Леон добирался до терпящих бедствие туристов около пяти минут. На катамаране было шесть человек – трое мужчин, две девушки и один ребенок примерно шести лет. Взрослые передали Леону ребенка, личные вещи и попросили вернуться за ними. Также, держась за доску, до земли добралась мама ребенка.

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По словам подростка, плавсредство было рассчитано на четырех человек, и из-за перегруза левый бок катамарана треснул и стал уходить в воду. Вернуться за остальными у Леона уже не было сил. Совершить очередной заплыв ему также запретила его учительница, которая в тот момент тоже находилась на берегу.

"Честно говоря, мне показалось, что они нетрезвые. Владелец катамарана сказал, что они взяли с собой несколько пакетов, возможно, с выпивкой. К тем, кто остался на катамаране, минут через десять подплыли местные жители на лодке и забрали их на берег", - рассказал он.

Леон признался, что решение броситься в воду спасать людей было нелегким. Действовал он в те минуты инстинктивно. Он понимал, что у него нет опыта в том, как правильно это делать, и опасался того, что ненароком может своими действиями усугубить ситуацию, не говоря уже о риске собственной жизнью.

Едва не утонувшая вместе с ребенком девушка поблагодарила спасителя и сказала, что все могло закончиться печально, если бы он не помог. Осознание того, что Леон совершил своего рода подвиг, к нему пришло вместе с мыслями о том, что действительно эта история могла быть без счастливого завершения.

"Надеюсь, что мне больше никого не придется спасать, но в следующий раз без взрослых я не поплыву. Я не знаю, как вести себя в подобных ситуациях и как правильно спасти человека – не могу надеяться на одного себя", - рассказал Барциц.

Леон Барциц живет в селе Звандрипш. В этом году он окончил Бамборскую среднюю школу. В том же селе живут его дедушка и бабушка, к которым он приезжает на выходные. Об инциденте на море знают почти все в том селе и, по словам подростка, к нему подходят люди и хвалят за совершенный поступок.

Леон планирует начать учебу в архитектурном университете Санкт-Петербурга. Хочет вернуться в Абхазию подготовленным специалистом и помочь стране отстроиться. После неожиданного опыта в море мыслей о том, чтобы стать спасателем, у него не возникло.