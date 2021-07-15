Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 июля

По словам метеорологов, синоптическая ситуация на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В пятницу 16 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сохранится влияние южного циклона и активный вынос тропического воздуха, высокий уровень ультрафиолетового индекса. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.