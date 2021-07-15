Прокурорский надзор в сфере энергетики и противодействия коррупции признан неэффективным

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба провел оперативное совещание с участием районных прокуроров в четверг 15 июля.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Работа, проводимая прокурорами на местах в сфере энергетики и противодействия коррупции, была признана неэффективной, их подвергли дисциплинарным взысканиям. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Оперативное совещание, посвященное качеству прокурорского надзора за соблюдением законодательства в обозначенных сферах, прошло под председательством генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба.

После обсуждения ситуации прокурорам городских и районных органов дали конкретные поручения, направленные на усиление прокурорского надзора на данных направлениях, с определенным временем на их исполнение.