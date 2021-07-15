Один случай заболевания COVID-19 выявили за время работы пункта СЭС на Ингуре

Жители Абхазии, возвращающиеся в республику из Грузии, должны на пункте СЭС у границы по реке Ингур предъявить сертификат о вакцинации или же пцр-тест с отрицательным результатом или справку о наличии в организме антител к COVID-19.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Один случай заболевания COVID-19 выявили за две с половиной недели работы пункта санитарно-эпидемиологической службы на Ингуре, рассказал корреспонденту Sputnik главврач Галской ЦРБ Астамур Гамгия.

"Вчера медики, работающие в пункте СЭС на границе по реке Ингур, у одного человека выявили коронавирус. Он отправлен на самоизоляцию. Это единственный случай за две с половиной недели с начала работы пункта", - отметил он.

Гамгия подчеркнул, что цель открытия такого пункта связана с необходимостью проверки людей, пересекающих границу с соседним государством, на наличие симптоматики схожей с коронавирусной инфекцией.

Для этого были введены определенные к ним требования – наличие сертификата о вакцинации или же ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный за три дня до пересечения границы, а также справка о наличии в организме антител к COVID-19.

"Тем, кто из Абхазии направляется в Грузию, им дается три дня на то, чтобы вернуться обратно. Если они превысили этот срок, то они должны предоставить справки, о которых я сказал выше", - уточнил он.

В пункте СЭС медики проверяют температуру всем, кто переходит границу в сторону Абхазии и, если у кого-то из них наблюдается симптомы заболевания ОРВИ, проводится экспресс-тест на коронавирус. Это занимает всего несколько минут.

Работает пункт с 7:00 до 19:00, согласно пропускному графику границы. Штат состоит из 12 медиков галской СЭС, которые дежурят по два человека в смене – врач и медсестра. Как подчеркнул Гамгия, все эти медики уже переболели коронавирусом, но меры защиты ими все равно соблюдаются.