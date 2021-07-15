23:29 15 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.22
  • EUR87.83
Поиск

Еще три смерти с COVID-19 и 189 случаев инфицирования подтверждено в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1404)
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031147929.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210715/1032847786/Esche-tri-smerti-s-COVID-19-i-189-sluchaev-infitsirovaniya-podtverzhdeno-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 19595. Выздоровели 16050 человек, умерли 272.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, двое мужчин 65 и 72 лет и женщина 80 лет, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 601 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 189 из них (накануне у 187).

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 165 пациентов, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1404)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Хаос в Европе: наводнения и разрушения
Вокзал над водой: станция "Псырцха" в Новом Афоне
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться