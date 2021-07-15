Еще три смерти с COVID-19 и 189 случаев инфицирования подтверждено в Абхазии

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 19595. Выздоровели 16050 человек, умерли 272.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, двое мужчин 65 и 72 лет и женщина 80 лет, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 601 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 189 из них (накануне у 187).

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 165 пациентов, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.