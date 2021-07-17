"Побег" из дома: как живут жители Бедиа ду после оползня

Село Бедиа ду Ткуарчалского района в январе пострадало из-за оползня. В результате обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье.

Площадь территории, охваченной оползневыми процессами, составляет порядка 14-15 гектаров. Со временем ожидается разрастание оползня и охват большей территории по бортам. Кроме того, оползень может сместить или обрушить опоры линии электропередач Ачгуара-220.

© Sputnik / Акоп Кущян Дорога в Бедиа Ду

Асмат Цвижба, Sputnik

В гостях хорошо, а дома лучше

Помощь пострадавшим от оползня была оказана Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при Кабмине Абхазии. Трем семьям было выделено по 550 тысяч рублей.

Две семьи приняли решение уехать из села, и им были куплены дома в селе Бамбора и селе Пшап. Ранее в интервью Sputnik жительница села Бедиа ду Марина Самсония рассказала, что переехала с детьми и внуками в Пшап, завезла в дом мебель и привезла с собой скот.

Спустя полгода после беды в селе проложили объездную дорогу, пока что посыпанную гравием. Следы оползня свежи до сих пор – ореховые деревья, которые висят на обрыве, покосившиеся пальмы и "съехавшее" кукурузное поле.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Схема оползня в селе Бедиа Ду

Как оказалось, не все жертвы оползня уехали из села. Отар Харчилава и его брат все еще живут в Бедиа ду, правда, не у себя дома. В своем доме их приютили соседи, которые временно живут в городе. Но к Новому году его придется освободить.

Отар с братом живут одни, больше никого у них нет. Отцовский дом, в котором братья жили с рождения, разрушился полностью, они даже не смогли забрать оттуда свои вещи и мебель. Земля унесла с собой их огород, орешники и мандариновый участок. Все, на чем братья в сезон могли заработать немного денег.

По словам Отара, государство выделило ему 500 тысяч рублей, но, как оказалось, даже в таком отдаленном селе, как Бедиа ду за такую сумму дом не купишь. Новый дом с небольшим участком обойдется братьям не меньше, чем в миллион рублей. С заявлением мужчина уже обратился к главе Очамчырского района и даже к премьер-министру. Власти обещали помочь, попросили немного подождать.

"Я хочу жить у нас в селе. Раньше я сеял кукурузу, у нас были мандарины, орехи, сейчас мы перебиваемся лишь пенсией. Это сложно, поэтому хотим дом с участком, чтобы мы могли работать", - сказал он.

Житель села Бедиа Ду Отар Харчилава © Sputnik / Томас Тхайцук

Житель села Бедиа Ду © Sputnik / Томас Тхайцук

"Побег" из дома: как живут жители Бедиа ду после оползня © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Бедиа Ду Отар Харчилава

- Да за миллион и в городе можно квартиру приобрести! – удивляюсь я.

- Вот и мне говорят, езжай в город. А что я там буду делать? Работы у меня нет. Я крестьянин, в квартиру скот не заберешь. Мне нужен дом в селе, – объяснил Отар.

Иногда братья ходят на участок, точнее то, что от него осталось, чтобы собрать хоть что-то. Но это очень опасно, земля все еще местами осыпается.

Жизнь на отшибе

Оползень полностью размыл дорогу, которая вела к дому Омара Харчилава. Мужчина и его мать живут на отшибе. Их соседи уже покинули свои дома, вокруг никого.

Омару относительно повезло, оползень не унес с собой его дом, хотя и оставил на нем трещины. Тем не менее жизнь семьи намного усложнилась, от дороги подниматься к ним можно только пешком, идти около 500 метров.

Омар и сельчане попытались подручными средствами "подлатать" дорогу – засыпали бревнами, сделали тропинки, но такие препятствия преодолеет только специальная техника.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Побег" из дома: как живут жители Бедиа ду после оползня

"Мы уже написали заявление и ждем ответа, сказали, что мы стоим на выселение. Хотим новый дом, там, где у государства получится его приобрести. Мы, конечно, хотели бы остаться в селе, но здесь найти жилье сложно", - рассказал Омар.

Мать Омара нуждается в постоянной медицинской помощи, ее приходится часто спускаться вниз пешком.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Побег" из дома: как живут жители Бедиа ду после оползня

"Мы очень мучаемся, даже внуки говорят, что боятся сюда приезжать, опасно. А нам что делать, у сына ни жены, ни детей, кто ж сюда приедет жить", - сказала она.

Оползень обвалил электрические столбы, Омару пришлось провести линии через деревья, но при первом же ветре они начинают рваться или падать.

У семьи Харчилава, как и у остальных жителей села, есть скот, кукуруза, орехи и цитрусовые, но они готовы оставить отчий дом, ведь жить в нем с каждым днем становится все более опасно. Эксперты говорят, что оползень может вернуться.