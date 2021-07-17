"Побег" из дома: как живут жители Бедиа ду после оползня

Площадь территории, охваченной оползневыми процессами, составляет порядка 14-15 гектаров. Со временем ожидается разрастание оползня и охват большей территории по бортам. Кроме того, оползень может сместить или обрушить опоры линии электропередач Ачгуара-220.
Асмат Цвижба, Sputnik
В гостях хорошо, а дома лучше
Помощь пострадавшим от оползня была оказана Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при Кабмине Абхазии. Трем семьям было выделено по 550 тысяч рублей.
Две семьи приняли решение уехать из села, и им были куплены дома в селе Бамбора и селе Пшап. Ранее в интервью Sputnik жительница села Бедиа ду Марина Самсония рассказала, что переехала с детьми и внуками в Пшап, завезла в дом мебель и привезла с собой скот.
Спустя полгода после беды в селе проложили объездную дорогу, пока что посыпанную гравием. Следы оползня свежи до сих пор – ореховые деревья, которые висят на обрыве, покосившиеся пальмы и "съехавшее" кукурузное поле.
Как оказалось, не все жертвы оползня уехали из села. Отар Харчилава и его брат все еще живут в Бедиа ду, правда, не у себя дома. В своем доме их приютили соседи, которые временно живут в городе. Но к Новому году его придется освободить.
Отар с братом живут одни, больше никого у них нет. Отцовский дом, в котором братья жили с рождения, разрушился полностью, они даже не смогли забрать оттуда свои вещи и мебель. Земля унесла с собой их огород, орешники и мандариновый участок. Все, на чем братья в сезон могли заработать немного денег.
По словам Отара, государство выделило ему 500 тысяч рублей, но, как оказалось, даже в таком отдаленном селе, как Бедиа ду за такую сумму дом не купишь. Новый дом с небольшим участком обойдется братьям не меньше, чем в миллион рублей. С заявлением мужчина уже обратился к главе Очамчырского района и даже к премьер-министру. Власти обещали помочь, попросили немного подождать.
"Я хочу жить у нас в селе. Раньше я сеял кукурузу, у нас были мандарины, орехи, сейчас мы перебиваемся лишь пенсией. Это сложно, поэтому хотим дом с участком, чтобы мы могли работать", - сказал он.
- Житель села Бедиа Ду Отар Харчилава© Sputnik / Томас Тхайцук
- Житель села Бедиа Ду© Sputnik / Томас Тхайцук
- "Побег" из дома: как живут жители Бедиа ду после оползня© Sputnik / Томас Тхайцук
- Да за миллион и в городе можно квартиру приобрести! – удивляюсь я.
- Вот и мне говорят, езжай в город. А что я там буду делать? Работы у меня нет. Я крестьянин, в квартиру скот не заберешь. Мне нужен дом в селе, – объяснил Отар.
Иногда братья ходят на участок, точнее то, что от него осталось, чтобы собрать хоть что-то. Но это очень опасно, земля все еще местами осыпается.
Жизнь на отшибе
Оползень полностью размыл дорогу, которая вела к дому Омара Харчилава. Мужчина и его мать живут на отшибе. Их соседи уже покинули свои дома, вокруг никого.
Омару относительно повезло, оползень не унес с собой его дом, хотя и оставил на нем трещины. Тем не менее жизнь семьи намного усложнилась, от дороги подниматься к ним можно только пешком, идти около 500 метров.
Омар и сельчане попытались подручными средствами "подлатать" дорогу – засыпали бревнами, сделали тропинки, но такие препятствия преодолеет только специальная техника.
"Мы уже написали заявление и ждем ответа, сказали, что мы стоим на выселение. Хотим новый дом, там, где у государства получится его приобрести. Мы, конечно, хотели бы остаться в селе, но здесь найти жилье сложно", - рассказал Омар.
Мать Омара нуждается в постоянной медицинской помощи, ее приходится часто спускаться вниз пешком.
"Мы очень мучаемся, даже внуки говорят, что боятся сюда приезжать, опасно. А нам что делать, у сына ни жены, ни детей, кто ж сюда приедет жить", - сказала она.
Оползень обвалил электрические столбы, Омару пришлось провести линии через деревья, но при первом же ветре они начинают рваться или падать.
У семьи Харчилава, как и у остальных жителей села, есть скот, кукуруза, орехи и цитрусовые, но они готовы оставить отчий дом, ведь жить в нем с каждым днем становится все более опасно. Эксперты говорят, что оползень может вернуться.