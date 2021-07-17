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Еще одно дополнительное отделение откроют в Гудаутском ковид-госпитале

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1406)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 19778 человек. Зарегистрировано 275 летальных случаев. Выздоровели 16078 человек.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Еще одно дополнительное отделение для пациентов с COVID-19 откроют в Гудаутской ЦРБ, такое решени было принято по итогам рабочего совещания министра здравоохранения Эдуарда Бутба с главврачом медучреждения Хаджаратом Шамба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что в ЦРБ будут направлены дополнительные медицинские бригады, а в палатах и процедурных кабинетах будут в кратчайшие сроки установлены кондиционеры.

Глава Минздрава добавил, что в случае если Гудаутский госпиталь будет заполнен полностью, то ковидные отделения будут открыты на базе Сухумского медучреждения.

Министр рассказал, что о текущей ситуации ежедневно докладывается президенту страны, премьер-министру.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бутба: медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы

"Координационный штаб функционирует, при необходимости в оперативном порядке решаются все поставленные задачи", - сказал Бутба. 

Он напомнил о комитетском заседании Парламента, на котором он присутствовал. Министр объяснил, что попросил парламентариев обратиться к своим избирателям и призвать соблюдать все меры безопасности. 

"Мы сегодня имеем рост заболеваемости благодаря тому, что наши граждане не соблюдают рекомендации врачей. Наше общество гражданское нарушает все правила, к сожалению. Мы выявляем те случаи, когда люди, зная, что они положительные, находятся в общественных местах, посещают зоны общественного питания, выходят на работу", - отметил Бутба. 

Министр снова обратился к населению с призывом прислушаться к медицинскому сообществу, соблюдать все меры, чтобы остановить распространение болезни. 

Он также подчеркнул, что растет количество обращений российских туристов за медицинской помощью, особенно в Гагрскую больницу. В связи с этим Минздрав Абхазии по согласованию с Минздравом Краснодарского края осуществляет перевод этой категории пациентов, желающих лечиться в России, в профильные медицинские учреждения края.

Бутба добавил, что при поддержке руководства страны в Очамчырской больнице была открыта кислородная станция, благодаря которой пациенты получают кислородную поддержку независимо от подачи электричества. 

Кислородную станцию также откроют в Гагрской больнице. 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1406)

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