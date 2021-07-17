Дорожно-транспортное происшествие по дороге на озеро Рица произошло 16 июля примерно в 17:00. Есть пострадавшие.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль Honda столкнулся с экскурсионным автобусом по дороге на озеро Рица в пятницу 16 июля, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.

© Foto / соцсети Иномарка столкнулась с экскурсионным автобусом по дороге на Рицу

"Чуть выше Голубого озера расположен тоннель, там это и произошло. Экскурсионный автобус спускался сверху, там они и не разъехались. Автобус был практически полный", - рассказал он.

По информации Багателия, водитель иномарки был доставлен в медучреждение Сухума с переломом ноги, экскурсовод получил легкие ушибы, а туристы, находящиеся в автобусе, не пострадали.