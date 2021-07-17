Иномарка столкнулась с экскурсионным автобусом по дороге на Рицу

Дорожно-транспортное происшествие по дороге на озеро Рица произошло 16 июля примерно в 17:00. Есть пострадавшие.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль Honda столкнулся с экскурсионным автобусом по дороге на озеро Рица в пятницу 16 июля, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.
Село Бедиа ду Ткуарчалского района в январе пострадало из-за оползня. В результате обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье.