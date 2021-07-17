Sputnik продолжает вдохновляться энтузиастами, которые превращают свои дома в оранжереи. В этот раз съемочная группа побывала в селе Джал у бывшего агронома, который создал во дворе цветочный рай.

Бывший директор цитрусового совхоза, агроном Виталий Тужба живет в селе Джал Очамчырского района. Его дом сильно отличается от всех остальных в селе. Еще не открывая ворот видно, что внутри ждет что-то завораживающее.

Асмат Цвижба, Sputnik

Любимое "дитя"

Двор семьи Тужба больше напоминает частную флористическую выставку или закрытый клуб любителей садоводства, как из американских фильмов 1960-х годов - обвитые плющом арки, хвойные растения замысловатой формы, аккуратно постриженные кусты и газоны, разноцветные и разновидные цветы, лепнина и летняя беседка.

© Sputnik / Акоп Кущян "Визитная карточка" абхаза: как агроном на пенсии нашел себе цветочное хобби

В таком райском саду о работе думать сложно, но мы все же попытались узнать у Виталия, откуда такое стремление к озеленению.

Мужчина рассказал, что он с женой всегда любили цветы и разводили их, сын перенял эту любовь и приумножил ее. Именно он, по словам Виталия, был инициатором всех флористических новшеств. Но страсть к растениям присуща всем членам семьи.

Садом Виталий и его семья занимаются около восьми лет, саженцы они привозили из различных городов России, когда в Абхазии их найти еще было невозможно.

Во дворе много хвойных и других растений, но садовод признался, что у него есть любимица, саговая пальма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Виталий Тужба и его красивый двор в селе Джал

"Потому что она расцветает всего раз в год, и то при условии, что весь год ты правильно за ней ухаживал. Когда она не расцветает, мне становится очень обидно, я задумываюсь, что я сделал не так", - объяснил он.

А еще Виталий разговаривает со своими цветами, иначе, объясняет он, они не зацветут.

"Если женщина будет варить абысту недовольная, то в ней появятся комочки, так же и с цветами. Если будешь с ними нежно разговаривать, то они будут красиво цвести", - сказал он.

Судят по обложке

Своим хобби Виталий пытается заразить соседей и знакомых, с которыми делится саженцами.

"Есть соседи, с кем поделились саженцами, они не просили, я сам отдал в надежде, что загорятся желанием и полюбят это дело. И некоторые действительно стали выращивать. Бывает даже, что привозят к нам туристов, чтоб показать двор. Они так удивляются. Конечно, это недешевое дело, но, если бы каждый в силу своих возможностей делал что-то у себя дома, то абхазские дворы были бы такими, какими и должны быть", - рассказал он.

Обрезкой и уходом за садом семья занимается самостоятельно, на это уходит немало усилий, ведь нужно следить, чтобы сад не зарос сорняками, а трава всегда была скошена. Но Виталий утверждает, что такая работа для него не в тягость.

Виталий Тужба и его красивый двор в селе Джал © Sputnik / Томас Тхайцук

Виталий Тужба и его красивый двор в селе Джал © Sputnik / Томас Тхайцук

Виталий Тужба и его красивый двор в селе Джал © Sputnik / Томас Тхайцук

"Визитная карточка" абхаза: как агроном на пенсии нашел себе цветочное хобби © Sputnik / Томас Тхайцук

"Визитная карточка" абхаза: как агроном на пенсии нашел себе цветочное хобби © Sputnik / Томас Тхайцук

"Визитная карточка" абхаза: как агроном на пенсии нашел себе цветочное хобби © Sputnik / Томас Тхайцук

"Визитная карточка" абхаза: как агроном на пенсии нашел себе цветочное хобби © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Виталий Тужба и его красивый двор в селе Джал

"Потому что я вижу плоды своих усилий. Когда садишься у дома и смотришь на то, что получилось, ты собой доволен. Некоторые могут сказать, что ему делать больше нечего в селе, кроме этого. Но нет ничего красивее этого. Кроме этого, у меня есть и фруктовые насаждения, скот, огород", - добавил он.

Садовод считает, что каждый владелец дома должен стараться придать ему красивый вид, ведь абхазские дома всегда отличались своей "обложкой". В подтверждение своей теории мужчина даже вспомнил историю.

"Это было еще тогда, когда в Абхазии жило меньше абхазов, чем грузин. Однажды мы собирались идти на поминки, но не знали точно, где живет семья. Спросили у старца, он нам сказал, что мы поймем, куда заходить по двору – ведь у абхаза всегда красивый, чистый двор. Когда я в других местах вижу озеленение, останавливаюсь, благословляю их и еду дальше. И дело тут совсем не в деньгах, а в семейном единстве", - сказал он.

Пенсия – не приговор

Агроном с 40-летним стажем Виталий всю жизнь прожил в селе, город его никогда не манил. Совхоз, который он возглавлял, в советское время был "миллионером", но после Отечественной войны сохранить его не удалось, не хватало вложений.

Виталий любит свою профессию и не жалеет о выборе, но считает, что сейчас агрономы Абхазии не нужны.

"Думаю, если сельское хозяйство будет развиваться так же, как сейчас, то агрономы в стране не нужны. Я не вижу, чтоб таким специалистам было, чем заняться. Мы ничего не смогли развить после войны – ни чай, ни цитрусовые, ни фрукты, ни табак. Меня это расстраивает, ведь в советское время было совсем иначе", - признался он.

Виталию 67 лет, он уже несколько лет на пенсии. Многие считают, что на пенсии делать нечего и начинаешь скучать, но Виталий иного мнения – он уверен, что и дома можно занять себя работой, а особенно в селе. Тем более, в природе еще так много видов растений, которые он еще не опробовал в своем саду.