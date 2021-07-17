МВД назвало имена убитых в перестрелке в Сухуме

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В результате перестрелки, которая произошла вечером в субботу в Новом районе в Сухуме, скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
По данным ведомства, перестрелка произошла примерно в 19:54 у дома №8 на улице 30 сентября в Новом районе в Сухуме.
Трое были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями.
Гудалия и Дзыба скончались, в реанимации находится Аслан Зухба, за его жизнь продолжают бороться медики.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. Приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.