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МВД назвало имена убитых в перестрелке в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По приказу министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В результате перестрелки, которая произошла вечером в субботу в Новом районе в Сухуме, скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 

© Sputnik / Илона Хварцкия
Двое убиты в перестрелке в Сухуме

По данным ведомства, перестрелка произошла примерно в 19:54 у дома №8 на улице 30 сентября в Новом районе в Сухуме.

Трое были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями.

Гудалия и Дзыба скончались, в реанимации находится Аслан Зухба, за его жизнь продолжают бороться медики.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД.  Приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

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