Две женщины скончались в Гудаутском ковидном центре

Диагноз коронавирусная инфекция подтверждена у 185 человек из 601 протестированного в Абхазии.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Две женщины 78 и 83 лет с диагнозом COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 183 пациента, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 49, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 19963 человека. Зарегистрировано 277 летальных случаев. Выздоровели 16294 человека.