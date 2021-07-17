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Взят под домашний арест фигурант по делу о хищении из Фонда репатриации

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В Абхазии
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Амиран Лакербая, находясь в розыске, 13 июля явился в Генпрокуратуру и дал показания по уголовному делу о хищении денежных средства из Фонда репатриации.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении Амирана Лакербая меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть ‪до 13 сентября‬. Об этом сообщатся на сайте суда. 

Лакербая подозревается в совершении преступления по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Экс-министр репатриации Дбар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по технадзору Фонда репатриации Денисом Кове.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Задержан фигурант по делу о хищениях денежных средств Фонда репатриации

По версии предварительного следствия, Амиран Лакербая будучи директором ООО "РемСтрой2012" совместно с Бесланом Дбар и Денисом Кове причинил Фонду репатриации имущественный ущерб в особо крупном размере - на сумму ‪25 256 598‬ рублей.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено 23 марта. В отношении Кове Сухумским горсудом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая.

Экс-министр репатриации Беслан Дбар были объявлены в розыск 23 апреля.

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