Взят под домашний арест фигурант по делу о хищении из Фонда репатриации

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении Амирана Лакербая меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 13 сентября. Об этом сообщатся на сайте суда.
Лакербая подозревается в совершении преступления по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Экс-министр репатриации Дбар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по технадзору Фонда репатриации Денисом Кове.
По версии предварительного следствия, Амиран Лакербая будучи директором ООО "РемСтрой2012" совместно с Бесланом Дбар и Денисом Кове причинил Фонду репатриации имущественный ущерб в особо крупном размере - на сумму 25 256 598 рублей.
Уголовное дело в отношении них было возбуждено 23 марта. В отношении Кове Сухумским горсудом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая.
Экс-министр репатриации Беслан Дбар были объявлены в розыск 23 апреля.