Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту перестрелки в Сухуме

В результате перестрелки, которая произошла вечером 17 июля в Новом районе Сухума, скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Генпрокуратура Абхазии завела уголовное дело по факту перестрелки с двумя летальными исходами в Новом районе в Сухуме, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

По данным МВД Абхазии, перестрелка произошла примерно в 19:54 у дома №8 на улице 30 сентября в Новом районе Сухума.

Трое были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями.

Гудалия и Дзыба скончались, в реанимации находится Аслан Зухба, за его жизнь продолжают бороться медики.

По приказу министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге и объявлен план-перехват.