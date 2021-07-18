Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту перестрелки в Сухуме

СУХУМ, 18 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Генпрокуратура Абхазии завела уголовное дело по факту перестрелки с двумя летальными исходами в Новом районе в Сухуме, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.
По данным МВД Абхазии, перестрелка произошла примерно в 19:54 у дома №8 на улице 30 сентября в Новом районе Сухума.
Трое были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями.
Гудалия и Дзыба скончались, в реанимации находится Аслан Зухба, за его жизнь продолжают бороться медики.
По приказу министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге и объявлен план-перехват.