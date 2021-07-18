Стало известно о состоянии здоровья раненного во время стрельбы в Сухуме

Аслан Зухба получил ранения в результате перестрелки в Сухуме, в которой погибли Руслан Гудалия и Беслан Дзыба вечером в субботу 17 июля.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Пострадавшего во время перестрелки на Новом районе в Сухуме Аслана Зухба прооперировали и он уже переведен из реанимации в палату, рассказали в пресс-службе МВД Абхазии в воскресенье 18 июля.

В ведомстве уточнили, что жизненно-важные органы пострадавшего не задеты. Зухба получил одно сквозное огнестрельное ранение и одно слепое. Степень ранений средней тяжести. Ночью в субботу его прооперировали.

По данным МВД Абхазии, перестрелка произошла примерно в 19:54 у дома №8 на улице 30 сентября в Новом районе Сухума.

Трое были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями.

Гудалия и Дзыба скончались, в реанимации находится Аслан Зухба, за его жизнь продолжают бороться медики.

По приказу министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге и объявлен план-перехват.

Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту произошедшего.