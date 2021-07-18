Стало известно о состоянии здоровья раненного во время стрельбы в Сухуме

СУХУМ, 18 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Пострадавшего во время перестрелки на Новом районе в Сухуме Аслана Зухба прооперировали и он уже переведен из реанимации в палату, рассказали в пресс-службе МВД Абхазии в воскресенье 18 июля.
В ведомстве уточнили, что жизненно-важные органы пострадавшего не задеты. Зухба получил одно сквозное огнестрельное ранение и одно слепое. Степень ранений средней тяжести. Ночью в субботу его прооперировали.
По данным МВД Абхазии, перестрелка произошла примерно в 19:54 у дома №8 на улице 30 сентября в Новом районе Сухума.
Трое были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями.
Гудалия и Дзыба скончались, в реанимации находится Аслан Зухба, за его жизнь продолжают бороться медики.
По приказу министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге и объявлен план-перехват.
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту произошедшего.