"Мерин" вместо лошади: новый метод культивирования кукурузы применили в Члоу

СУХУМ, 18 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Видео, на котором жители села Члоу "запрягли" автомобиль вместо лошади во время культивирования кукурузы, разошлось по социальным сетям и многих удивило.

Как рассказал корреспонденту Sputnik автор видео Аляс, новый метод пришлось использовать вынужденно, так как лошадь устала и не могла тянуть плуг.

"Когда лошадь устала, стали искать трактор, но в этот момент найти технику не удалось. Тогда решили обработать кукурузу плугом, закрепленным к "Мерседесу". К тому времени оставалось восемь рядов длиной 270 метров. Это видео обошло все соцсети и его посмотрели далеко за пределами Абхазии", - сказал он и добавил, что многих это видео развеселило, но некоторые отнеслись к нему слишком серьезно.

Аляс также отметил, что это не первый подобный опыт в абхазском сельском хозяйстве. Ему известен случай, когда крестьяне прикрепляли плуг к "Ниве" и возделывали кукурузное поле.

За рулем "Мерседеса" 124-й модели был житель села Члоу Дато Цвижба. Автомобиль был выпущен в 1994 году, объем двигателя 2,0 литра. Ездит Дато на нем уже восемь лет и все еще доволен его прочностью.

"Я первый раз такое сделал. Пришлось. Лошадь уже не могла идти дальше, и мы ее пожалели. У меня в багажнике лежала веревка, и мы ею привязали плуг к машине. Сзади стоял брат, держа плуг, а я ездил между рядами. Лично я не устал от такой езды, а вот брату наоборот. Было жарко", - поделился водитель авто. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Дато Цвижба "Мерин" вместо лошади

По словам владельца "мерина", такой метод оказался быстрым, но недешевым. На возделывание оставшихся кукурузных рядов ушло около десяти литров бензина. По его расчетам, трактору понадобилось бы меньше солярки, и к тому же она дешевле бензина.

Новая практика Цвижба пришлась по душе. Он признался, что подумывает в следующий раз привязать к автомобилю не один, а сразу два плуга. Как технических это сделать, он пока не решил.