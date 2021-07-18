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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июля

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (146)
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Sputnik Абхазия
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Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона и активного выноса тепла.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В понедельник 19 июля в Абхазии ожидается удушливо-жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового индекса, небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный,  3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 21°С до +26°С,  днем от +30°С до +35°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды, слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (146)

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