Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона и активного выноса тепла.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В понедельник 19 июля в Абхазии ожидается удушливо-жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового индекса, небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 21°С до +26°С, днем от +30°С до +35°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды, слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.