Вторник 20 июля в Абхазии объявлен выходным днем

Выходной день в республике объявлен в честь мусульманского праздника Курбанныхуа, который пришелся в этом году на 20 июля.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Во вторник, 20 июля, в Абхазии выходной день.

Кабмин Абхазии издал распоряжение, в соответствии с которым завтра в республике праздничный нерабочий день Курбанныхуа.

Как рассказал Sputnik представитель Единого духовного управления мусульман Абхазии Роман Джугелия, в этом году из-за ситуации с коронавирусом традиционные праздничные мероприятия проводиться не будут.