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Вторник 20 июля в Абхазии объявлен выходным днем

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Выходной день в республике объявлен в честь мусульманского праздника Курбанныхуа, который пришелся в этом году на 20 июля.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Во вторник, 20 июля, в Абхазии выходной день.

Кабмин Абхазии издал распоряжение, в соответствии с которым завтра в республике праздничный нерабочий день Курбанныхуа.

Как рассказал Sputnik представитель Единого духовного управления мусульман Абхазии Роман Джугелия, в этом году из-за ситуации с коронавирусом традиционные праздничные мероприятия проводиться не будут.

 

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