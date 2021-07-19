Государство в "ловушке": что мешает экономическому развитию Абхазии

Круглый стол на тему "Возможности экономического роста" состоялся в Центре стратегических исследований 13 июля, на нем с докладом "Экономический рост Абхазии – институциональные аномалии" выступила заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Нормы, правила, по которым действует экономика Абхазии, и институциональные единицы, которые принимают решение в экономической сфере, неэффективны, сказала в интервью радио Sputnik заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа.

По ее словам, с 2009 по 2019 годы основными источниками экономического роста были инвестиции в основной капитал, собственные доходы бюджета, стоимость приватизированного имущества, также объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это составило 100 миллиардов вливаний.

Шат-ипа рассказала, что несмотря на то, что за этот промежуток времени ВВП увеличился на 19 миллиардов, а экспорт на пять миллиардов, ухудшается отраслевая структура, и сохраняются разрывы между экспортом и импортом. Кроме того, ежегодно наблюдается неравномерное развитие районов и нарастание объемов теневой экономики.

"Если пять лет назад оценочные показатели (теневой экономики - ред.) были в объеме 50 процентов от ВВП, сейчас по промежуточным данным – 60%. Это свидетельствует о том, что нормы и правила, по которым живет наша экономика, неэффективны, и также институциональные единицы, которые принимают эти решения – министерства, ведомства", - объяснила специалист.

По словам эксперта, когда в государстве нет комплексного подхода, оно само оказывается в "ловушке". К примеру, на содержание правительства в 2021 году запланировано 4 360 000 рублей, а бюджет зарабатывает 3 360 000 рублей.

"То есть де-факто наше правительство банкрот, а в случае прекращения финансовой помощи и де-юре", - сказала она.

По мнению Шат-ипа, государство не смогло выстроить цельной инвестиционной политики, что и стало причиной низкой отдачи от инвестиций в основной капитал. Специалист считает, что необходимы четкие алгоритмы и траектории движения. На микроуровне важно заключать контракт с инвесторами и четко прописывать права собственности, а на макроуровне нужно разработать государственную программу социально-экономического развития, которая будет включать инвестиционную программу.