Труд не по возрасту: где и кем работают подростки в Абхазии

Как правило, несовершеннолетние жители Абхазии ищут работу во время летних каникул и находят ее в сфере услуг.

О том, почему подростки на каникулах, вместо того чтобы плескаться в море и загорать, обременяют себя работой, как они ищут источники заработка, почему у них не всегда это получается, что обо всем этом написано в законах страны и как к раннему взрослению детей относятся их родители, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Своим трудом

Не так давно возвращался из Сухума в Гудауту и на "Универсаме" подвез двух молодых ребят. В пути они рассказали, что едут в Гагру искать работу. Там их ждет друг, который обещал с этим помочь. Одному подростку было 16, другому 17 лет.

Их устроила бы работа в шашлычной, продавцом мороженого, сотрудником детских развлекательных центров, также ребята были готовы раскладывать и по вечерам убирать с пляжей лежаки, но трудоустроиться в столице им не удалось.

Не скрою, вначале знакомства я подумал, что они направляются в Гагру для того, чтобы отдохнуть и повеселиться, но был приятно удивлен их более рациональным взрослым целям. С высоты своих лет решил уместным похвалить парней за стремление в столь раннем возрасте научиться зарабатывать на жизнь своим трудом. Подростки на это скромно промолчали.

Пятнадцатилетней Валерии из Сухума повезло больше. Около двух недель назад она устроилась официанткой в одном из гагрских кафе. Решение о том, чтобы начать зарабатывать свои деньги она приняла самостоятельно, но прежде чем выйти на дежурство, получила согласие от мамы.

По рассказу Валерии, ее мама дала "добро", но с условием того, что дочь будет работать в вместе с ней.

"Я подумала, зачем сидеть без дела и хотела, чтобы у меня появились свои деньги. Мама мне разрешила выйти на работу, но только в кафе, где она работает поваром. В другое место она мне не разрешила бы пойти. Я всегда под ее присмотром, и ей так спокойнее", - поделилась она.

Рабочий день Валерии с 8:00 до 24:00. Получает 8% от суммы заказов и чаевые, которые оставляют клиенты, тоже остаются ей. В среднем за смену она может заработать 1500-3000 рублей в зависимости от того, сколько человек придет к ним в заведение и что они закажут.

Валерия призналась, что в ее жизни это первый опыт работы, но сложностей особых она не испытывает. Взрослые коллеги помогли ей освоиться на новом месте и дали полезные советы.

"Нужно уметь находить общий язык с клиентами, помнить все меню и стоимость блюд. С подносом тоже проблем не было, еще ни разу не уронила", - отметила девушка и добавила, что до окончания летних каникул хочет накопить деньги на покупку школьных принадлежностей, одежды и телефон.

Луке Гварамия из Агудзеры 16 лет. Он разместил объявление о поиске работы в интернете, но ему так никто не позвонил. По словам Луки, он хорошо знает историю Абхазии и готов стать гидом, но на момент нашей беседы ему не было известно о том, что для этого ему нужно пройти аттестацию в Министерстве туризма и получить лицензию. В целом, его устроила бы любая работа, где неплохо платят.

"Я сужу по опыту друзей. Моя знакомая работает на пляже и следит за лежаками. Она тоже несовершеннолетняя. Ей платят 1000 рублей в день. Кто-то больше получает, кто-то меньше, но, думаю, от 500 до 1000 рублей, нормально", - сказал он.

Лука не новичок в этом деле. Несмотря на юный возраст, он успел поработать промоутером – раздавал листовки, собирал за деньги картошку, но все это происходило в Краснодаре, где он учится в аграрном колледже.

Как условно говорится, лень – двигатель прогресса, а в случае с Лукой немного по-другому. Главная причина того, почему он не может насладиться летними каникулами, а желает работать, связана со скукой.

"Мне скучно просто так сидеть дома без дела. Мне надо чем-то заниматься. Хорошо чувствовать себя занятым и при этом зарабатывать деньги. Я все еще пытаюсь найти работу, обзваниваю знакомых, но пока безрезультатно", - с сожалением сказал он.

По мнению Луки, ему сложно найти в Абхазии работу, так как он приехал после учебы не так давно и к этому времени все вакантные места уже были заняты. Он также добавил, что в семье позитивно относятся к его желанию заняться делом.

Ака Сагария сам устроил на работу своего пятнадцатилетнего сына Ратмира. Подросток помогает со снаряжением более взрослым товарищам, которые работают на "тарзанке" у Голубого озера в Бзыбском ущелье.

"Чем наши дети будут слоняться по улицам, лучше они будут чем-то заняты. Работа у сына несложная и в день получает одну тысячу рублей. Уже купил себе велосипед, какую-то одежду и он доволен. Пусть привыкает к зарабатыванию денег, и в будущем это пойдет ему только на пользу", - уверен Сагария, который работает неподалеку от сына в Юпшарском каньоне.

Закон и наказание

Нанимать несовершеннолетних на работу в Абхазии законно, но есть определенные правила и процедуры, которые необходимо при этом учесть работодателю. Более подробно об это рассказал корреспонденту Sputnik начальник правового отдела Минтруда республики Ромео Черкезия.

Черкезия отметил, что в Трудовом кодексе страны, вступившем в силу в 2017 году, прописаны условия и нормативы, на основании которых можно использовать труд несовершеннолетних.

"Заключение трудового договора не допускается с лицами, не достигшими 14 лет. Тех, кому исполнилось 16 лет, можно брать на работу с письменного согласия одного из родителей, опекуна или попечителя. С теми, кому уже исполнилось 15 лет, можно заключить договор, если они уже получили основное общее образование. Тем, кто достиг 14 лет, разрешается работать только в свободное от учебы время", - объяснил Черкезия.

Во всех эти случаях, уточнил он, необходимо письменное согласие одного из родителей и работа, на которую собираются устроиться подростки, не должна быть опасной для жизни, вредной для здоровья и нарушать их нравственное развитие. Также несовершеннолетним запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, например, работать грузчиками, на объектах строительства, из-за возможных вредных веществ им нельзя работать на промышленных предприятиях, заводах, автозаправочных станциях.

При соблюдении всех этих правил, трудовой договор с несовершеннолетним можно заключить только после ежегодного его медицинского осмотра для понимания того, в каком физическом состоянии ребенок находится. Проводится это за счет работодателя.

Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних в зависимости от возраста разная. Те, кому от 14 до 16 лет, не могут трудиться не более 24 часов в неделю. От 16 до 18 лет – не более 30 часов в неделю.

Для учеников школ, которые совмещают учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет по Трудовому кодексу работать разрешается два с половиной часа в день. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет – три с половиной часа в день. Оплата работникам, не достигшим совершеннолетия, производится с учетом сокращенной продолжительности рабочего дня. Кодекс также запрещает несовершеннолетним работать в ночное время, отправлять их в командировку и трудиться сверхурочно.

При Министерстве труда Абхазии функционирует управление по труду и занятости, но несовершеннолетние туда еще ни разу не обращались с просьбой помочь им найти работу, отметил Черкезия.

Контроль за соблюдением Трудового кодекса работодателями в отношении подростков возложен на Государственную инспекцию труда, которая проверяет государственные учреждения, ведомства и организации, но еще не приступила к выполнению этой работы в коммерческих, частных объектах.

"Редко, кто заключает договор. Можно выйти на проверку, например, кафе, но по документам невозможно выявить, что там работает несовершеннолетний. То есть, на тот момент его можно там не встретить. Пока таких случаев выявлено не было, но, думаю, в ближайшее время эта работа тоже будет более эффективной", - отметил он.

Во вторник 13 июля депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в административный кодекс Абхазии в части нарушений трудового законодательства. Согласно документу, за допуск к работе без заключения трудового договора должностным лицам грозит административный штраф в размере от 2500 до 3000 рублей. Индивидуальные предприниматели должны будут выплатить за такое же нарушение от 3000 до 4000 рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составляет от 6000 до 7000 рублей.

За незаконное превышение работодателем нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной рабочей смены Трудовой кодекс предусматривает в случае должностных лиц штраф в размере от 1000 до 2000 рублей, для ИП – от 2000 до 3000 рублей, для юрлиц от 4000 до 5000 рублей.

Позиция омбудсмена

По наблюдениям Уполномоченного по защите прав и интересов детей в Абхазии Мактины Джинджолия, чаще всего несовершеннолетние устраиваются на работу в сфере услуг во время туристического сезона, который совпадает с их каникулами.

"Мы видим, что они работают реализаторами экскурсионных билетов, продают сувениры и другие товары, которые пользуются спросом среди туристов. Также их можно встретить на автомойках, бензоколонках, в качестве аниматоров. Я считаю, что подростки не должны работать там, где предусматривается полная материальная ответственность за сохранность имущества наемщика и, конечно же, там где есть опасность для их жизни и здоровья, а также, если работа портит их моральный облик и нарушает развитие личности", - подчеркнула она.

Джинджолия подчеркнула, что несовершеннолетним не стоит работать на автомойках зимой, так как из-за холода они могут заболеть. Она также не рекомендует им подрабатывать на автозаправочных станциях, где они дышат выхлопными газами и едкими веществами, которые попадают в воздух при испарении топлива.

Она уверена, что даже на тех работах, где, казалось бы, находиться безопасно, у подростков могут возникнуть проблемы при несоблюдении нормы рабочих часов. В юном возрасте это приводит к ежедневной утомляемости со всеми вытекающими обстоятельствами.

"Согласно положению об уполномоченном по правам ребенка, утвержденном в Абхазии в 2015 году, омбудсмен не занимается вопросами трудоустройства детей, но если права ребёнка нарушаются, то омбудсмен имеет право вмешаться, в том числе и при нарушении их трудовых прав", - рассказала Джинджолия и добавила, что при наличии фактов грубых нарушений трудовых прав ребенка, омбудсмен может обратиться в прокуратуру с заявлением, привлечь внимание соцслужбы и всех профильных государственных и общественных организаций, присутствовать и давать показания в суде, если дело дойдет до этого.

Что касается положения уполномоченного по правам ребенка, считает Джинджолия, оно требует доработок и дополнений.

По ее словам, круг задач уполномоченного необходимо расширить и формулировка о том, что омбудсмен по правам ребенка работает "на общественных началах" необходимо убрать, так как такая формулировка не очень корректна в связи с тем, что Уполномоченный по правам ребенка назначается Президентом Республики и его деятельность регулируется Положением, утверждаемым главой государства, поэтому эта должность не может являться добровольческой или волонтерской.

Также Положение должно предусматривать наличие Аппарата Уполномоченного по правам ребенка, для эффективной работы необходимы квалифицированные сотрудники и офис, куда люди смогут обращаться. На данном этапе Джинджолия приходится выполнять свои функции из офиса благотворительного фонда "Ашана", которым она руководит.