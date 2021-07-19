Абхазия запросила Россию провести следственные действия с раненными в Пицунде туристами

Российские туристы Филоян и Салигариев получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которую открыл Дмитрий Пилия в ресторане на территории пансионата "Самшитовая роща" в ночь на 15 июня.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Орган предварительного следствия подготовил международное поручение в компетентные органы Российской Федерации для проведения необходимых следственных действий с участием потерпевших граждан Александра Филояна и Тимура Салимгариева на территории России. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Российские туристы Филоян и Салимгариев получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которую открыл Дмитрий Пилия в ресторане на территории пансионата "Самшитовая роща" в ночь на 15 июня. После совершенного преступления Пилия скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии и в настоящее время содержится под стражей.

Милиция произвела осмотр места происшествия, допросила свидетелей, которые опознали Пилия как лицо, производившее выстрелы в туристов. Отмечается, что показания свидетелей депонированы, к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены компакт-диски с оформленной протоколом выемки видеозаписи с места происшествия.

Кроме того, в машине Пилия обнаружили наркотическое вещество "марихуана".

23 июня Дмитрию Пилия предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а так же в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков. Ранее, в мае текущего года в отношении Пилия уже возбуждали уголовное дело за незаконное ношение оружия, по нему продолжается расследование. Оба дела соединены в одно производство.

По делу получены судебно-медицинские, судебно-баллистическая, химическая, дактилоскопическая экспертизы. Также признаны вещественными доказательством восемь стрелянных гильз пистолетного патрона калибра 9 мм и один деформированный фрагмент пули патрона калибра 9 мм, изъятые в ходе осмотра места происшествия.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Пилия находится в производстве следственного отдела управления внутренних дел по Гагрскому району.