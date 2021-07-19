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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 20 тысяч

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1409)
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Оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 602 человек в Абхазии, диагноз подтвердился у 196 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

Таким образом, общее число выявленных заражений коронавирусом в республике превысило 20 тысяч и составило 20159.

За два дня в Абхазии скончались пять человек с COVID-19. Это четыре пациента Гудаутского ковидного госпиталя – мужчины 37, 64 и 85 лет, а также женщина 75 лет, а также в Гагрской ЦРБ скончалась 86-летняя женщина.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 192 пациента, в тяжелом состоянии 58 человек, в состоянии средней тяжести – 26 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 49, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

За все время пандемии выздоровели 16367 человек, скончались 282.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1409)

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